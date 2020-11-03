Оба футболиста недавно получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Также они вместе выступали во "Флуминенсе".
"Мы с ним постоянно на связи, Айртон — мой большой друг. И прекрасный футболист, игрой которого восхищаюсь. Знаю его еще с академии "Флу", мы играли там в 2017 году. Радостно, что нас с ним снова вызвали в сборную — очень жду нашей встречи", - передает слова Вендела "Спорт-экспресс".
Напомним, что в 2018 году Вендел перешел из "Флуминенсе" в лиссабонский "Спортинг", откуда осенью 2020 года перебрался в петербургский "Зенит". На счету хавбека 10 матчей и 1 гол в составе сборной Бразилии до 23 лет.
В текущем сезоне РПЛ Вендел провел 2 матча за "Зенит" и результативными действиями не отметился. Последний матч сине-бело-голубых против "Химок" (0:2) полузащитник пропустил из-за травмы.
Вендел: Айртон — мой большой друг. Восхищаюсь его игрой
Полузащитник "Зенита" Вендел рассказал о взаимоотношениях с защитником московского "Спартака" Айртоном.
Фото: ФК "Зенит"
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