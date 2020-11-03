Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре

? Виктор Ганчаренко признан лучшим тренером месяца в #ТинькоффРПЛ!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2020
? Эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики единогласно выбрали тренера ЦСКА! ?
?? После тринадцати туров армейцы лидируют в таблице, набрав 28 очков в 13 матчах.#ТренерМесяцаРПЛ #Ганчаренко pic.twitter.com/VCIqplg6k7
Под руководством белорусского специалиста красно-синие после 13-и туров единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 28 очков.
Источник: "твиттер" РПЛ