Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре

? Виктор Ганчаренко признан лучшим тренером месяца в #ТинькоффРПЛ!



? Эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики единогласно выбрали тренера ЦСКА! ?



?? После тринадцати туров армейцы лидируют в таблице, набрав 28 очков в 13 матчах.#ТренерМесяцаРПЛ #Ганчаренко pic.twitter.com/VCIqplg6k7