Напомним, что в 3-м туре группового этапа ЛЧ "Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" (1:1), "Зенит" поделил очки с "Лацио" (1:1), а "Краснодар" проиграл "Севилье" (3:2).
Единственный представитель России в Лиге Европы московский ЦСКА уступил голландскому "Фейеноорду" (3:1).
В сезоне-2021/2022 Россию в еврокубках представят 5 клубов - 2 команду сыграют в Лиге чемпионов, 1 пройдет в Лигу Европы, 2 - в новый турнир УЕФА Лига конференций.
Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов, обогнав Бельгию
По итогам матчей 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы Португалия (6-е место) снова увеличила отрыв от России (7) в таблице коэффициентов УЕФА, а отрыв от Нидерландов (8) и Бельгии (9) сократился.
Фото: "Чемпионат"
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