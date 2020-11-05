Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов, обогнав Бельгию

По итогам матчей 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы Португалия (6-е место) снова увеличила отрыв от России (7) в таблице коэффициентов УЕФА, а отрыв от Нидерландов (8) и Бельгии (9) сократился.

Фото: "Чемпионат"