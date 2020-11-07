"Очень сложно вскрывать игру, когда обороняются восемь человек". Талалаев - о матче с "Тамбовом"

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев поделился впечатлениями от победы в матче 14-го тура РПЛ с "Тамбовом" (1:0).





Фото: ФК "Ахмат"