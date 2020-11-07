"Я перед матчем сказал, что игра будет тяжёлой. Мы играли с командой, которая умеет обороняться. Очень сложно вскрывать игру, когда восемь человек обороняются и двое бегут в контратаку. В первом тайме не позволили сопернику создать моментов. Во второй половине игры стало проще, мы освежили фланги и стали доставлять мяч в штрафную. Очень важная победа для нас" - приводит слова специалиста "Матч ТВ".
Напомним, что "Ахмат" нанес 14 ударов по воротам "Тамбова", 7 их которых были в створ, однако забить грозненцам удалось лишь однажды. Отличился полузащитник Артем Тимофеев на 87-й минуте игры. 26-летний футболист по итогам матча получил награду лучшего игрока.
"Очень сложно вскрывать игру, когда обороняются восемь человек". Талалаев - о матче с "Тамбовом"
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев поделился впечатлениями от победы в матче 14-го тура РПЛ с "Тамбовом" (1:0).
Фото: ФК "Ахмат"
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