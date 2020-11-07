Погребняк: Ибрагимович для меня ориентир

Нападающий "Урала" Павел Погребняк заявил, что хотел бы играть на высоком уровне до 40 лет.

Фото: ФК "Урал"

8 ноября Погребняку исполнится 37 лет.



"Доиграю ли до 40? Само собой, у меня перед глазами стоит пример Ибрагимовича. Правда, это уже тяжелая артиллерия, которая не раз в полгода, как я, а в каждом матче стреляет. Златан мне импонирует, но сравнивать с ним меня, конечно, не стоит. Просто, глядя на него, ты и сам вдохновляешься, чтобы попытаться добиться чего-то подобного. Хотя бы играть на высоком уровне и после 37-и. Так что можно сказать - Ибра для меня ориентир", - приводит слова Погребняка Иван Карпов.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова