"Судья должен был назначить пенальти в ворота "Спартака" при счёте 2:2. Маслов не успевал к мячу, и дальше наступает на ногу Бикфалви. У игрока "Урала" голеностоп даже вправо ушёл, то есть там точно был удар. То, что Бикфалви уже пробил, никого волновать не должно, это нарушение", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Напомним, что встреча "Спартака" и "Урала" завершилась вничью со счетом 2:2. Два мяча в составе московской команды забил нападающий Александр Соболев. "Урал" на это ответил голами Павла Погребняка и Рафала Аугустыняка. Обслуживал встречу в роли главного арбитра Павел Кукуян.
Федотов: судья должен был назначить пенальти в ворота "Спартака" при счёте 2:2
Футбольный арбитр Игорь Федотов дал оценку спорному эпизоду, который произошёл на 85-й минуте матча "Урал" — "Спартак".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!