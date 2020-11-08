"Правда ли, что Вилков отстранен до конца года? Да, это так. До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но Безбородова. Левников? Он тоже наказан, но в меньшей степени", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-экспресс".
Последним матчем Михаила Вилкова в качестве главного арбитра была встреча "Краснодара" и "Рубина", которая закончилась победой "быков" со счетом 3:1. Крайний матч Безбородова также пришелся на игру "Краснодара", принимавшего на своем поле московский "Спартак". Красно-белые одержали в том матче победу со счетом 3:1.
Вилков и Безбородов не будут судить до конца года
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что арбитры Михаил Вилков и Владислав Безбородов отстранены от работы до конца года.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!