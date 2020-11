"Ахмат" рассказал о состоянии травмированных Роши и Уциева

View this post on Instagram

В период паузы, вызванной матчами национальных сборных, футболисты грозненской команды получили пять выходных дней. В то же время, некоторые игроки, не принимавшие участие в играх в связи с травмами и болезнями, продолжат в это время курс лечения и заниматься по индивидуальному плану работы. Защитник Ризван Уциев @utsiev_rizvan_40 , перенесший летом операцию на паховых кольцах, прошел курс лечения и восстановления, был близок к тому, чтобы начать играть в официальных матчах. Однако боли возобновились, и капитану пришлось вновь отравиться в Белград на лечение. В настоящее время футболист в расположении клуба футболист проходит курс физиотерапии и проводит индивидуальные тренировки. На лечение на родину отправился полузащитник Одисе Роши. У футболиста частичный разрыв портняжной мышцы правого бедра. По этой причине игрок не попал в заявку на матч последнего тура.