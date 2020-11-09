"Вот эта история не в том, кто что взломал. Ну это же снято. Мне звонит мой друг уролог и говорит: "Ну это же нужно делать". А потом добавляет: "Мне прислал это видео мой 14-летний внук". В этом вся история! Понимаете? Вот самое главное. Мы — публичные люди. Когда была история Кокорин—Мамаев, тренер тоже отстранил их. Он показывает своё отношение к этим поступкам", — сказал Ловчев в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, что ранее в интернет попало компрометирующее видео интимного характера с человеком очень похожим на Артема Дзюбу. В последствии, нападающий был лишен капитанской повязки в петербургском "Зените". Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды. В ноябре сборная проведет матчи с командами Молдовы, Турции и Сербии.
Ловчев: другу видео с Дзюбой прислал 14-летний внук. В этом вся история!
Легенда "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о ситуации с форвардом "Зенита" и сборной России Артёмом Дзюбой.
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