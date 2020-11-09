Сообщается, что в "Локомотиве" рассматривают вариант с продажей 30-летнего форварда ближайшей зимой, так как недовольны его игрой.
Напомним, что вторую часть прошлого сезона Смолов провел в аренде в "Сельте".
В текущем сезоне РПЛ нападающий провел с составе "Локомотива" 12 матчей и забил 3 мяча.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Локомотив" зимой может продать Смолова
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в ближайшее время может покинуть московский клуб.
Фото: "Чемпионат"
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