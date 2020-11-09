Новиков: "Краснодар", который мы знаем, будет тогда, когда поправятся основные игроки

Экс-главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков поделился мнением о текущих проблемах "Краснодара".
Фото: УЕФА
- У "Краснодара" сейчас большие проблемы с составом, и те потери, которые сейчас у них есть, очень сильно влияют на игру - поэтому, безусловно, мы должны это иметь в виду. И на мой взгляд, когда вся эта основная группа поправится, когда ребята выйдут в общую группу и будут появляться на поле - это будет тот "Краснодар", который мы знаем - высказался Новиков в эфире телеканала "МатчПемьер".

В последних матчах чемпионата страны и Лиги чемпионов часть футболистов "Краснодара" не смогла принять участие. В число пропустивших все или несколько из последних игр по причине травм или болезней входят такие игроки основного состава, как Вандерсон, Ари, де Вилена, Кабелла, Классон, Петров, Рамирес. Действующая серия поражений "быков" во всех турнирах составляет 5 матчей, безвыигрышная - 6 матчей.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Новиков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Дзюба — лучший игрок матча с "Краснодаром" по версии болельщиков
Депутат Госдумы считает, что по инциденту Дзюбы должны возбудить уголовное дело 4
Новиков: у "Краснодара" есть проблема Кайо, да и Сорокин не соответствует уровню притязаний на первые места
"Хорошая школа, "Челси". "Урал" выложил видео с падением Мозеса, намекнув на симуляцию 3
Газизов - об "Уфе": всё будет хорошо, ребята выправят ситуацию
Хавбек "Рубина" Абильдгор впервые вызван в сборную Дании
Чалов рассказал, как изменился Дзагоев
Рахимов: матч со сборной Турции вызывает опасения 2
"Сочи" отправил в ЭСК РФС для рассмотрения три эпизода игры с "Уфой" 1
"Ты всегда был настоящим вожаком на поле". Сёмин поздравил Овчинникова с юбилеем 1
"Мастер дебютов". В "Аталанте" дали прозвище Миранчуку
Непомнящий: пока судьба благоволит Миранчуку. В испанском чемпионате ему было бы гораздо легче проявить себя
ЦСКА поздравил Сергея Овчинникова с 50-летним юбилеем 5
Источник: Twitch заблокировал канал Неймара с числом подписчиков свыше 200 тысяч 1
Лексаков: чемпионами РПЛ в последние годы становились только отечественные тренеры 3
Новиков: "Краснодар", который мы знаем, будет тогда, когда поправятся основные игроки
Источник: зарубежный продюсер предложил Дзюбе сняться в порно 9
Лексаков: иностранные тренеры ни в чем не превосходят наших. Они не привнесли в наш футбол ничего нового 7
Агент Марио Фернандеса сообщил о сроках его возвращения в строй 1
Непомнящий: Дзюба не сломался под психологическим прессом. Не пойму Черчесова, если он его больше не вызовет 6
Источник: главные тренеры клубов АПЛ хотят вернуть пять замен в матчах лиги
Спортдиректор "Тамбова" Худяков - о невыплатах зарплаты игрокам: задержки платежей связаны с коронавирусом
Ургант: просто отключите Дзюбе "Матч ТВ", и всё 10
Новиков: "Краснодар" проваливает вторые таймы. Можно говорить о кризисе
Калиниченко: для Дзюбы чем хуже, тем лучше. Чем скандальнее, тем больше у него мотивации 7
Черышев прибыл в Россию 2
Ловрен пропустит ближайший матч сборной Хорватии
"Сельта" хочет подписать Манджукича, которым интересовался "Локомотив"
Кучаев: у меня нет ощущения, что ЦСКА лидирует в чемпионате
Румынская бригада арбитров рассудит матч Молдавия - Россия 1
Все новости
-