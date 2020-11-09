- У "Краснодара" сейчас большие проблемы с составом, и те потери, которые сейчас у них есть, очень сильно влияют на игру - поэтому, безусловно, мы должны это иметь в виду. И на мой взгляд, когда вся эта основная группа поправится, когда ребята выйдут в общую группу и будут появляться на поле - это будет тот "Краснодар", который мы знаем - высказался Новиков в эфире телеканала "МатчПемьер".
В последних матчах чемпионата страны и Лиги чемпионов часть футболистов "Краснодара" не смогла принять участие. В число пропустивших все или несколько из последних игр по причине травм или болезней входят такие игроки основного состава, как Вандерсон, Ари, де Вилена, Кабелла, Классон, Петров, Рамирес. Действующая серия поражений "быков" во всех турнирах составляет 5 матчей, безвыигрышная - 6 матчей.
Новиков: "Краснодар", который мы знаем, будет тогда, когда поправятся основные игроки
Экс-главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков поделился мнением о текущих проблемах "Краснодара".
Фото: УЕФА
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