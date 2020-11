Семин опубликовал фото с отдыха в Кисловодске

View this post on Instagram

Сейчас много людей путешествуют по России и отдыхают. У нас много прекрасных мест с красивой природой. Я выбрал для отдыха Кисловодск. Был там много раз и тренировался как игрок команды Динамо с К.И. Бесковым в Локо с И.С. Волчком . Он очень любил подготовительный сбор проводить в среднегорье.Помню все эти дорожки. Нагрузки беговой работы были большие! Уже будучи тренером Локо часто подготовку к сезону проводил здесь.Парк уникальный с редкими вековыми деревьями и кристальным воздухом.Понравился новый олимпийский центр подготовки на высоте 1200метров. Для себя выбрал режим ходьбы и в среднем каждый день проходил 11-12 км. 12 дней пролетели быстро! Получил огромное удовольствие от путешествия в Кисловодск!