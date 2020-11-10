Полузащитник "Краснодара" Вильена заразился коронавирусом

Полузащитник "Краснодара" и сборной Нидерландов Тонни де Вильена сдал положительный тест на коронавирус.

Фото: ФК "Краснодар"

Хавбек покинул расположение сборной Нидерландов и не поможет национальной команде в ближайших матчах.



В нынешнем сезоне РПЛ Вильена провел 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.



Источник: официальный сайт сборной Нидерландов