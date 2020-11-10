Хавбек покинул расположение сборной Нидерландов и не поможет национальной команде в ближайших матчах.
В нынешнем сезоне РПЛ Вильена провел 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник: официальный сайт сборной Нидерландов
Полузащитник "Краснодара" Вильена заразился коронавирусом
Полузащитник "Краснодара" и сборной Нидерландов Тонни де Вильена сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: ФК "Краснодар"
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