- Великолепная пара. Это кубковая игра: кто будет лучше готов в данный конкретный момент, тот и пройдет дальше. То, что это две команды из Москвы, исторические соперники, безусловно, наложит дополнительный отпечаток. Это еще одна мотивация для футболистов, - передают слова Ледяхова "Известия".
Напомним, 10 ноября прошла жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка России, матчи которой должны пройти 20 и 21 февраля 2021 года. Помимо дерби "Динамо" и "Спартака", на этом этапе турнира состоится также "армейское" дерби (ЦСКА - "СКА-Хабаровск") и дерби Краснодарского края "Краснодар" - "Сочи".
Ледяхов - о кубковом противостоянии "Динамо" и "Спартака": великолепная пара, исторические соперники
Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал попадание красно-белых и московского "Динамо" в одну пару на стадии 1/8 финала Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
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