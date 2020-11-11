Экс-голкипер ЦСКА Мандрыкин: нет интереса к матчам без зрителей. Они будто товарищеские, нет адреналина.

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин поделился мнением о футбольных матчах с пустыми трибунами.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Я в последнее время полностью матчи не смотрю, только отрывками. Сейчас к ним особого интереса нет, игры будто товарищеские. Нет зрителей, адреналина. Да и футболисты не так готовы физически, как раньше. Причем такая ситуация не только в нашем чемпионате, но и в Лиге Европы и даже Лиге чемпионов. Какая-то игра на полутонах. Видно, не хватает футболистам обмена энергией с трибунами. Пустые стадионы все-таки сказываются на игре, - передает слова Мандрыкина Sport24.

39-летний экс-голкипер Вениамин Мандрыкин большую часть карьеры провел в московском ЦСКА, в котором стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и трехкратным Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА. До перехода к "армейцам" выступал за владикавказскую "Аланию", из ЦСКА неоднократно уходил в аренды - в "Томь", "Ростов", "Спартак" Нальчик, "Динамо" Брянск. В 2003 году провел 2 матча за сборную России, в которых пропустил 1 гол. В клубной карьере провел 186 матчей, в которых пропустил 215 мячей, 63 игры завершил без пропущенных голов. 10 ноября 2010 года попал в автомобильную катастрофу. Из-за полученных при этом тяжелейших травм вынужденно завершил карьеру и до сих пор прикован к постели.

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Теги: ЦСКА Мандрыкин
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