Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщал, что от работы до конца года отстранен и Владислав Безбородов, но из списка судей на данный момент он не исключен.
Напомним, что причиной отстранения Вилкова от работы до конца года послужило судейство арбитра в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" - "Рубин" (3:1).
В нынешнем сезоне 41-летний судья обслуживал 6 матчей РПЛ, 1 игру ФНЛ, а также работал на финале Суперкубка России между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом".
Источник: официальный сайт РФС
РФС исключил Вилкова из списка судей
Бюро исполкома РФС исключило арбитра Михаила Вилкова из списка судей на матчи РПЛ до конца 2020 года.
Фото: РФС
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