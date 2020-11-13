Хавбек "Рубина" Хван Ин Бом сдал положительный тест на COVID-19 в сборной Кореи

Корейский полузащитник "Рубина" Хван Ин Бом сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении национальной сборной Кореи в Австрии.

Фото: ФК "Рубин"

Тест на коронавирус полузащитника "Рубина" Хван Ин Бома показал положительный результат, передает корейское новостное агентство Yonhap. Также COVID-19 выявлен еще у четверых членов сборной Кореи - это футболисты Чо Хен У ("Ульсан"), Квон Чхан Хуна ("Фрайбург") и Ли Дон Жуна ("Пусан"), а также сотрудник сборной.



Заразившиеся изолированы от остальных членов команды. Отметим, что сборная Кореи находится в Австрии, где вечером 14 ноября ей предстоит провести товарищескую встречу с Мексикой.