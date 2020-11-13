- Артем заявил, что у него взломали телефон - это преступление. Иди, напиши заявление в полицию, и пусть там разбираются: кто взломал, при каких условиях, кому досталась информация, куда она пошла дальше. Может быть, в ходе этого разбирательства и выяснится, кто у кого деньги вымогал. Он, я так понимаю, заявления не пишет до сих пор - значит, ничего не взламывали? - передает слова Лебедева "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно, что у форварда петербургского "Зенита" и основного нападающего сборной России после чемпионата мира 2018 года Артема Дзюбы требовали денежную сумму в размере пяти миллионов долларов за неопубликование в социальных сетях и медиа скандального видеоролика, компрометирующего футболиста. По имеющимся данным, личность вымогателя известна самому Дзюбе, а также (неофициально) органам правопорядка. Артем не стал выплачивать шантажисту требуемую им сумму, после чего скандальное видео было опубликовано и распространено в интернете.
Депутат Лебедев: Дзюба до сих пор не пишет заявления в полицию - значит, ничего не взламывали?
Депутат Государственной Думы РФ и экс-член исполкома РФС Игорь Лебедев дал комментарий о ситуации вокруг нападающего "Зенита" и российской сборной Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!