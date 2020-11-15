"Джано очень серьезно подошел к процессу реабилитации, но, к сожалению, колено не позволило ему продолжить карьеру. Он позвонил и сказал, что не сможет помочь "Ротору" и, скорее всего, будет заканчивать с футболом. Никаких разговоров о деньгах даже не шло. Всё было чисто и открыто", - сказал Хацкевич.
Напомним, что Ананидзе пришел в "Ротор" перед стартом текущего сезона в РПЛ, однако не провел ни одного матча за команду.
Ранее сообщалсоь, что Джано является самым высокооплачиваемым игроком в "Роторе".
Ранее Ананидзе выступал за "Спартак", "Крылья Советов", "Ростов" и "Анортосис".
В текущем сезоне РПЛ "Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Источник: "Чемпионат"
Хацкевич заявил, что колено не позволило Ананидзе продолжить карьеру
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич рассказал об уходе из клуба полузащитника Джано Ананидзе.
Фото: ФК "Ротор"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!