Агент хавбека "Астаны" Эбонга: я слышал про интерес российских клубов и "Локомотива"

Агент Михаил Лебедев, представляющий интересы полузащитника "Астаны" и сборной Белоруссии Макса Эбонга, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны российских клубов.

Фото: ФК "Шахтёр" Солигорск