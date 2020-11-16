В частности, ранее появилась информация, что 21-летний футболист с камерунскими корнями привлек внимание московского "Локомотива".
"Сейчас Макс играет в "Астане", и он счастлив находиться здесь. Конечно, про интерес российских клубов и "Локомотива" я слышал. Но на данный момент мы не получали официального предложения. Мы открыты для сотрудничества и обсуждения предложений", - передает слова агента Sport24.
До перехода в "Астану" Эбонга выступал за "Шахтер" из Солигорска. В минувшем сезоне чемпионата Казахстана полузащитник провел 14 матчей, в которых получил 2 желтые карточки и результативными действиями не отметился. Также на его счету 7 матчей за сборную Белоруссии.
Агент хавбека "Астаны" Эбонга: я слышал про интерес российских клубов и "Локомотива"
Агент Михаил Лебедев, представляющий интересы полузащитника "Астаны" и сборной Белоруссии Макса Эбонга, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны российских клубов.
Фото: ФК "Шахтёр" Солигорск
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