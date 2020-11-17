Зайнутдинов: Карпин поверил в меня, когда я только приехал из Казахстана. Хотел сделать из меня игрока

Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов рассказал о своих отношениях с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"
- Был ли я очень близок с Карпиным? Он поверил в меня, а ведь я только приехал из Казахстана. Не буду цитировать его слова, но он, знаете, хотел сделать из меня игрока. Постоянно подсказывал, помогал. Но сложилось так, что я неожиданно ушел в ЦСКА. Как он отпускал меня? Конечно, был тяжелый момент. Пожелал мне всего хорошего в новой команде. Благословил. Мы, конечно, остались с Георгиевичем в теплых отношениях, - передает слова Зайнутдинова РИА Новости.

22-летний полузащитник из Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов перешел в "Ростов" из "Астаны" в январе 2019 года. За полтора года в составе желто-синих Бахтиёр провел 35 матчей, в которых забил 4 гола и выполнил 2 результативные передачи. В августе 2020 года Зайнутдинов перешел в ЦСКА, который воспользовался опцией выкупа в контракте футболиста, в 13 встречах за "армейцев" забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал Зайнутдинова главной потерей "Ростова" в летнее трансферное окно.

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Теги: ЦСКА Ростов Карпин Зайнутдинов
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