Червиченко: африканские легионеры "Спартака" устраивали какие-то оргии, мы так и не поняли, были ли там дамы
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о том, как проводили свободное время африканские легионеры красно-белых.
"Не помню точно, с бывшим голкипером "Спартака" Абдельилы Баги или нет, но там они устраивали какие-то оргии и хозяйка квартиры жаловалась. Мы так и не поняли, что там все-таки за оргии, присутствовали ли в них дамы или нет, но какие-то страшные вопли раздавались. В итоге пришлось нам его переселять. Какие-то сексуальные приключения были", - сказал Червиченко в интервью ютуб-каналу "Глеб Чернявский и "Спартак".
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!