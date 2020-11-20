"Сегодня днем выписали из клиники и я уже дома. Как здорово, что это произошло накануне завтрашнего, без преувеличения, исторического дерби: "Спартак" — "Динамо". Безмерно рад победить к этому дню коронавирус и вернуться домой к экрану телевизора", - заявил Трахтенберг.
Леонид Трахтенберг в период с 2016 по 2019 год занимал пост директора "Спартака" по связям с общественностью. После ухода в отставку руководство московской команды предложило ему работу в качестве консультанта.
Матч 15-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" состоится 21 ноября на "Открытие Арене". Начало матча в 19:00 мск.
Источник: "СЭ"
Трахтенберг вылечился от коронавируса
Консультант департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил, что выписался из клиники после выздоровления от коронавируса.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!