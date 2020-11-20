- Шансы у соперников одинаковые. Это та игра, когда команды подходят в равных вариантах на победу. Мы увидим противостояние двух немецких тренеров. На данный момент это два соперника, которые достойны друг друга, - передает слова Точилина "Евро-Футбол.Ру".
Старейшее российской дерби "Спартак" - "Динамо" в рамках 15 тура РПЛ начнется 21 ноября в 19:00. Перед этим матчем красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице с 28 очками после 14 игр, бело-голубые, набравшие 26 очков, находятся на четвертом месте.
Точилин: у "Динамо" и "Спартака" одинаковые шансы на победу в дерби
Экс-футболист "Динамо" Александр Точилин оценил шансы своей бывшей команды и московского "Спартака" на победу в сегодняшнем дерби.
Фото: Sportbox
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