"По своему опыту могу сказать, что лидировать всегда сложнее, чем догонять. Может, это только для меня так, но я помню, как мы лидировали в 2016-м: тогда каждый матч давался тяжело, в решающем матче мы с трудом обыграли дома "Томь" – тогда лидерство и близость чемпионства действительно давили. В Ростове и Самаре тоже были неудачные матчи", - приводит слова Зобнина "Чемпионат".
Напомним, что по итогам 14-и туров "Спартак" имеет в своем активе 28 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Сегодня, 21 ноября красно-белым предстоит домашний матч против московского "Динамо" в рамках заключительного тура первого круга РПЛ. Обслуживать игру будет судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым. Начало матча - в 19:00 по московскому времени.
Зобнин в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 14-и матчах, в которых он отличился 1 результативной передачей и получил 3 желтые карточки.
Зобнин – о чемпионской гонке для "Спартака" в РПЛ: лидировать всегда сложнее, чем догонять
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, как команда ощущает себя в чемпионской гонке.
Фото: ФК "Спартак"
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