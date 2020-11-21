"Команда стала уверенной в себе. Здесь, конечно, прямая зависимость от результатов. Побеждая, команда обретает уверенность, меньше нервничает. Важнейший момент, который сейчас наблюдаю, состоит в том, что ментально футболисты ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче.
Команда окрепла и вступает в период зрелости. Показательным моментом считаю уверенные победы над соперниками, которые ещё недавно считались для нас неудобными - "Динамо" и "Ростов", - приводит слова специалиста пресс-служба "армейского" клуба.
По итогам 14-и туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 31 очко. Домашний матч красно-синих против "Сочи", который занимает 5-е место в РПЛ с 23 очками, пройдет 22 ноября на "ВЭБ Арене". Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк. Стартовый свисток игры прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА
Гончаренко: ЦСКА вступает в период зрелости
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед игрой 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" отметил рост московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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