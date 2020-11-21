— Общался с Георгием Александровичем за 10 минут до матча с "Краснодаром" (0:1). Он в больнице, состояние стабильное, все хорошо. Подтвердился ли ковид? Вроде нет, — рассказал Худяков в интервью "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что 72-летний Ярцев госпитализирован с подозрением на коронавирус. Затем этот диагноз не подтвердился, а у функционера обнаружили пневмонию.
Известно состояние здоровья Ярцева
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о состоянии здоровья вице-президента клуба Георгия Ярцева.
Фото: Эдгар Брещанов/Василий Пономарев/Sportbox.ru
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