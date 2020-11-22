"Как на состоянии команды сказалась пауза на сборные? Когда игроки выходят на три фронта, это очень плотно. Матчи каждые три дня в среднем, большие перелёты. Иногда благодаря этому попадёшь в хорошее физическое состояние, иногда — наоборот. Самая большая нагрузка выпадает на Влашича", - сказал Гончаренко.
Домашний матч 15-го тура против "Сочи" ЦСКА закончил вничью 1:1. За "армейцев" отличился Арнор Сигурдссон. У "Сочи" голом отметился Никита Бурмистров.
Московский ЦСКА стал победителем первого круга текущего сезона РПЛ. В последний раз, когда ЦСКА становился чемпионом по итогам 15-ти матчей, он выигрывал и весь чемпионат.
Источник: Чемпионат
"Когда игроки выходят на три фронта, это очень плотно". Гончаренко - о паузе на игры сборных
Главный тренер ЦСКА после матча с "Сочи" (1:1) высказал мнение, как пауза на игры сборных повлияла на игроков его команды.
Фото: "Чемпионат"
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