По информации источника, 24-летний аргентинец недоволен своим положением в петербургском клубе, где он не смог стать безоговорочным игроком стартового состава. Футболист вполне может рассмотреть вариант с возвращением в родной клуб, чтобы претендовать на место в сборной Аргентины.
В нынешнем сезоне Дриусси сыграл за "Зенит" 10 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса.
Источник: El Intransigente
Дриусси недоволен своим положением в "Зените"
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси может вернуться в "Ривер Плейт".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!