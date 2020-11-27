"У нас достаточное количество вариантов на замену Айртона, не знаю, как будет. Зобнин может сыграть на этой позиции, также мы пробовали Оганесяна, у него хорошая скорость, он более атакующий игрок. Кроме того, рассматривали кандидатуры Урунова, Литвинова и Ещенко. Впереди у нас еще одна тренировка и 48 часов на раздумья относительно принятия решения по стартовому составу. Тот факт, что нет полноценной замены на левом фланге Айртону - это правда", - сказал Тедеско.
Напомним, что Айртон пропустит ближайший матч РПЛ с "Ротором" из-за дисквалификации.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний бразилец в составе "Спартака" провел 15 матчей и забил 2 мяча.
Тедеско: у нас нет полноценной замены на левом фланге Айртону
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о кадровой проблеме на левом фланге обороны.
Фото: ФК "Спартак"
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