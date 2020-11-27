"Понятия не имею. Я при этом разговоре не присутствовал, если он был еще… Скажу прямо: я такого не знаю. Я не при всех разговорах присутствовал, но при этом - точно нет", - сказал Андрей Федун.
Ранее Трабукки заявил, что Андрей Федун на одном из заседаний совета директоров "Спартака" начал хвалить Курбана Бердыева. На этом же заседании присутствовал Каррера.
В октябре 2018 года совет директоров "Спартака" объявил об отставке Карреры. В настоящее время 56-летний итальянец возглавляет греческий АЕК.
Источник: Sport24
Брат Федуна отреагировал на обвинения Трабукки в антипатии к Каррере
Андрей Федун прокомментировал высказывания агента Марко Трабукки с обвинениями нелюбви к Массимо Каррере.
Фото: ФК "Спартак"
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