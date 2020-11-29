"В принципе, играли достаточно интенсивно. "Спартак" много владел мячом и много выходил в атаку. Во втором тайме мы агрессивно играли. Доставили проблемы "Спартаку" при выходе из обороны в атаку.
Конечно, усиление "Ротору" нужно, нам сегодня особо некому было играть впереди. Мы работаем над этим, но это все будет в январе месяце", - заявил Хацкевич.
Дебютант РПЛ "Ротор" уступил в Москве "Спартаку" со счетом 0:2. Это поражение, а также победа "Уфы" над "Тамбовом", опустила волгоградский клуб на последнее место в таблице чемпионата. В активе "Ротора" осталось 8 очков.
В следующие выходные команду Хацкевича ждет выездной матч с "Краснодаром". Игра пройдет 5 декабря и начнется в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Хацкевич: усиление "Ротору" нужно, нам сегодня особо некому было играть впереди
Главный тренер волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал поражение своей команды в матче против "Спартака" (0:2).
Фото: ФК "Ротор"
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