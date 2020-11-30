Поединок в Екатеринбурге завершился поражением "Сочи" со счетом 0:1.
В "Сочи" хотят получить объяснения по двум эпизодам: почему арбитр не показал красную карточку игроку"Урала" Игорю Калинину на первой минуте и почему не назначен пенальти в ворота хозяев на 13-й минуте.
Источник: Metaratings.ru
Источник: "Сочи" обратился в Экспертно-судейскую комиссию
"Сочи" обратился в ЭСК РФС по поводу спорных моментов матча 16 тура РПЛ с "Уралом".
Фото: ПФК "Сочи"
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