"В настоящий момент Зарема Салихова патронирует благотворительную деятельность. Не только со стороны "Спартака", но и со стороны личного фонда Леонида Арнольдовича", - сказал Фетисов в интервью журналисту Сергею Егорову.
Ранее появилась информация, что Зарема может официально занять одну из руководящих должностей в "Спартаке".
Источник: ютуб-канал "Футбольный Биги"
Фетисов рассказал о роли Заремы в "Спартаке"
Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал о том, чем в команде занимается Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна.
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