"Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос — лимит на легионеров нужно убрать. И российские игроки, и легионеры должны конкурировать друг с другом. Место в стартовом составе должны получать не по льготному положению, а по спортивному принципу.
Должна быть естественная конкуренция, а не так, что по регламенту обязательно в стартовом составе должны играть российские футболисты", - сказал Газзаев.
Накануне министр спорта России Олег Матыцин заявил, что есть необходимость задуматься о формате лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге. Главная причина - неудачное выступление российских команд в еврокубках. В 16-ти матчах не одержано ни одной победы.
Сейчас в РПЛ действует лимит по форме "8+17". То есть в заявке команды не может быть более восьми иностранных футболистов. Ранее действовал лимит "6+5", когда одновременно на поле не могло быть больше шести зарубежных игроков.
Источник: "СЭ"
Газзаев: лимит на легионеров нужно отменить. Должна быть естественная конкуренция
Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал слова министра спорта Олега Матыцина о возможном изменении лимита на легионеров.
Фото: "Getty Images"
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