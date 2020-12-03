Почеттино, с которым контактировал "Зенит", ведет переговоры с "Реалом"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино провел первые переговоры с мадридским "Реалом".
Фото: ФК "Тоттенхэм"
Давление на нынешнего наставника "сливочных" Зинедина Зидана усилилось после того, как "королевский" клуб проиграл "Шахтеру" (0:2) в 5-м туре Лиги чемпионов. По информации источника, Почеттино — главный кандидат на замену французскому специалисту. Также на пост тренера "Реала" претендует Рауль, ныне работающий с молодежной командой "сливочных".

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о контактах Почеттино с петербургским "Зенитом".

Источник: Sport.es

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Теги: Почеттино Зенит Реал Мадрид
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