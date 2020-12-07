- Играть в этой группе можно и нужно. А кого бояться? Словакию, Словению? Не смешите. Многие опасаются Хорватию? Там смена поколений. Не вижу проблемы, если Россия их обыграет. Это вообще не удивит. Нам в целом повезло с группой. Нет Германии, Франции, остальных. Однозначно надо бороться за первое место. Другие варианты выхода даже рассматривать не надо, - передает слова Гамулы "РБ-Спорт".
Сборной России, "посеянной" на жеребьевке европейского квалификационного турнира к ЧМ-2022 в Катаре из третьей корзины, в качестве соперников выпали национальные команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Регламент отбора на Чемпионат мира гласит, что прямой билет на турнир получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, отправится в стыковые полуфинальные матчи, которые станут первым из двух шагов к дополнительным путевкам.
Гамула - о жеребьевке сборной России: кого в этой группе бояться? Не смешите
Тренер-селекционер "Ростова" Игорь Гамула высказал мнение об отборочной группе H к Чемпионату мира 2022 года, в которой сыграет сборная России.
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