- Узнаю ли я кого-то из знаменитостей - звезд и политиков? О, нет! Русские звезды - это не для меня. Я никого из них не знаю. Я веду очень уединенный образ жизни, для меня остаться дома с семьей - лучший вечер. Так что если я с кем-то столкнусь из российских знаменитостей, я узнаю только одного из них - Путина, - цитирует Фернандеса "Комсомольская правда".
Правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес, играющий в нашей стране с 2012 года, в этом году стал обладателем награды "Джентльмен года", которую вручает издание "Комсомольская правда". Голосование, определяющее лауреата премии, проходило в два этапа: на первом болельщики определили тройку лидеров, в которую, кроме Фернандеса, вошли также защитник Георгий Джикия ("Спартак") и полузащитник Матиас Норманн ("Ростов"); на втором жюри из тренеров, экспертов и журналистов выбрало конкретного победителя, которым в в 2020 году стал Марио.
Фернандес: из российских знаменитостей, если столкнусь, узнаю только Путина
Правый защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес рассказал, кого сможет узнать из российских знаменитостей.
Фото: ПФК ЦСКА
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