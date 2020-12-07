- У нас футболисты не выходят. У нас выходит средний материал! Кто вышел? Аршавин, Головин, Миранчуки. И все! - заявил Тихонов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире "МатчТВ" выступил с критикой в адрес отдельных футболистов сборной - Федора Чалова и братьев Алексея и Антона Миранчуков. Тренер назвал игроков "золотым активом, которому необходимо стать хотя бы позолоченным".
Тихонов - об уровне игроков: у нас выходят не футболисты, а средний материал
Телеэксперт Андрей Тихонов высказал мнение об уровне отечественных игроков.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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