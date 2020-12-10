Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев был успешно прооперирован в одной из немецких клиник.
Операция была связана с повреждением мениска левого коленного сустава.
О сроках восстановления Кучаева будет сообщено дополнительно.
Константин Кучаев в этом сезоне провел в составе ЦСКА 19 матчей, забив шесть мячей и отдав четыре результативных передачи.
ЦСКА занимает третьем место в таблице РПЛ, имея в активе 33 очка после 17-ти матчей.
Источник: пресс-служба ЦСКА
Кучаев перенес операцию на мениске
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию в связи с повреждением мениска коленного сустава.
Фото: ПФК ЦСКА
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