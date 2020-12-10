Первый сбор команды пройдет с 12 по 24 января в городе Белек, второй - с 28 января по 7 февраля, третий - с 11 по 26 февраля.
Сообщается, что за это время туляки должны будут провести семь контрольных матчей.
Тульский "Арсенал" по итогам 17-ти туров идут на 13-м месте, набрав 14 очков. От зоны вылета команду отделяет 2 очка, от спасительного 12-го места - 5 очков.
В следующем туре команда Парфенова сыграет против подмосковных "Химок". Игра пройдет 11 декабря и начнется в 19:00 мск.
Источник: официальный сайт ПФК "Арсенал"
Тульский "Арсенал" проведет зимние сборы в Турции
Стало известно, где тульский "Арсенал" проведет подготовку ко второй части РПЛ.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!