"Пока никаких изменений касаемо лимита на легионеров мы не планируем", - сказал Матыцин.
Напомним, сейчас в Российской Премьер-лиге действует лимит на легионеров по схеме "8+16". Это означает, что в заявке команды на сезон не может быть более восьми иностранных игроков.
Раннее министр спорта России Олег Матыцин, говорил, что из-за неудачного выступления российских команд в еврокубках и игры сборной России в Лиги наций, есть смысл задуматься об изменении лимита на легионеров.
Источник: Sport24
Матыцин сообщил, что изменения лимита на легионеров в РПЛ не планируется
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что изменение формата лимита на легионеров в РПЛ пока не планируется.
Фото: "Getty Images"
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