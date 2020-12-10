"Все это похоже на анекдот. В сущности, его уволил Нобель Арустамян, который снял выпуск своего шоу об управленческой ситуации в "Спартаке". Оказывается, количество местоимений "я", которые употребил Газизов в видеоролике, и ремарки некоторых персонажей невероятно возмутили теневого персонажа в "Спартаке" Зарему Салихову. Она, обладающая совершенно взрывным характером, необъяснимо вскипела. В этот момент судьба Газизова в "Спартаке" была предрешена", - рассказал Уткин в выпуске своего YouTube-шоу "Футбольный клуб".
Газизов был уволен с поста генерального директора московского "Спартака" во вторник. На эту должность он пришел летом этого года.
Пост Газизова займет Евгений Мележиков, управляющий директор "красно-белых". Ранее он работал на позиции директора по безопасности московского "Спартака".
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Уткин: Газизова уволил Арустамян, который снял выпуск своего шоу об управленческой ситуации в "Спартаке"
Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал уход Шамиля Газизова с поста генерального менеджера "Спартака".
Фото: ФК "Уфа"
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