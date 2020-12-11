Корян ответил на вопрос, по силам ли "Химкам" завершить текущий чемпионат в первой восьмерке команд.
"Думаю, что да. По играм если пройтись, то вчистую проиграли только "Краснодару", поэтому что тут говорить. У нас в чемпионате все возможно. Главное — стабильность. Порядок бьет класс, нужно соблюдать установку и правильно играть", - заявил Корян.
Отметим, что после 17 туров "Химки" занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подмосковная команда набрала 19 очков. Отставание "Химок" от идущего восьмым "Ахмата" составляет шесть баллов.
Источник: Sport24
Корян: "Химки" могут финишировать в первой восьмерке команд РПЛ
Полузащитник "Химок" Аршак Корян высказался о перспективах подмосковной команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Химки"
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