"Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая," - сказал Колесников.
Ранее появилась информация, что Кокорин не полетит на матч 19 тура РПЛ с "Зенитом" из-за травмы.
Поединок "Зенит" - "Спартак" состоится 16 декабря. Начало - в 20:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ 29-летний форвард в составе красно-белых провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Источник: "Чемпионат"
Массажист Кокорина: Александр очень хотел сыграть с "Сочи" и "Зенитом"
Массажист нападающего "Спартака" Александра Кокорина Сергей Колесников прокомментировал ситуацию с пропуском последних матчей игроком красно-белых.
Фото: РПЛ
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