"Я симпатизирую Гончаренко, его работа видна. Говорят, что он потерял общий язык с футболистами, не могу понять это. Я так понимаю, что это идет не изнутри команды, а от близких к команде людей. Лично я полностью за Гончаренко", - сказал Тихонов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что руководство ЦСКА вскоре может уволить Гончаренко с поста главного тренера команды. Сообщалось, что при таком варианте развития событий "армейцев" может возглавить Василий Березуцкий.
Источник: Матч ТВ
Тихонов: симпатизирую Гончаренко, его работа видна
Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов прокомментировал данные о том, что руководство ЦСКА может отправить в отставку Виктора Гончаренко.
Фото: РИА Новости
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