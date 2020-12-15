- Сколько я трачу в месяц? Я, честно, боюсь ошибиться. Больше миллиона рублей, сто процентов. Но я не трачу деньги на себя практически от слова совсем. Я просто хожу, и мне ничего не надо. У меня есть машина, я на ней доехал - то есть это бензин, еще что-то. Остальное - это коммуналка, обучение детей, питание, еще что-то, - рассказал Березуцкий в интервью ютуб-каналу KonOff.
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий за свою клубную карьеру провел 559 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 22 результативные передачи. В составе красно-синих Березуцкий выиграл Кубок УЕФА, выиграл 6 комплектов золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых медалей, 7 раз становился обладателем Кубка России. За сборную России футболист сыграл 101 матч, забил 5 мячей и отдал 1 голевой пас. Карьеру действующего игрока Березуцкий завершил летом 2018 года, с августа 2020 года входит в состав тренерского штаба ЦСКА.
В. Березуцкий: в месяц трачу больше миллиона рублей. Но не на себя
Тренер и экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о том, сколько денег тратит каждый месяц.
Фото: Reuters
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