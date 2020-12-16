Сотрудники "Спартака" на матче с "Зенитом" будет оснащены видеорегистраторами

Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о нововведениях для сотрудников клуба.
Фото: РПЛ
"На матче с "Зенитом" наши сотрудники будут носить записывающие устройства. Это примерно то же самое, что есть у стюардов и сотрудников полиции. Записывающие устройства у нас вводятся после инцидента в Сочи. Это логичный шаг, потому что он позволит быстрее разбираться в спорных ситуациях", - сказал Фетисов.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 16 декабря. Начало - в 20:00 мск.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Напомним, что поединок 18 тура чемпионата России между "Сочи" и "Спартаком" закончился скандалом. Наставник московской команды Доменико Тедеско обвинил тренера вратарей южан Дмитрия Бородина в проявлении национализма. Данный эпизод будет рассматривать КДК РФС. Заседание назначено на 21 декабря.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Зенит Фетисов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Набабкин и Фукс тренировались с ЦСКА перед матчем с "Ростовом"
"Вест Бромвич" уволил Билича
Спортивный директор "Тамбова": надеюсь, выйдем на матч с "Уралом" в сильнейшем составе
Бывший игрок "Рубина" Ливайя интересен "Трабзонспору"
"Зенит" - "Спартак". Где смотреть матч онлайн 16 декабря 2020
Дортмундская "Боруссия" выплатит Фавру один миллион евро компенсации за увольнение 1
Головин приступил к тренировкам без ограничений
Источник: Глушаков зарабатывает в "Химках" в 27 раз меньше, чем в "Спартаке" 5
Аршавин: уход Медведева? Все верно, но в новости три фактические ошибки 4
Руководство "Тамбова" провело встречу с властями региона
Иньеста пропустит четыре месяца
Дисквалификация наставника "Сочи" Федотова оставлена в силе 1
Оньекуру не заинтересован в переходе в ЦСКА 4
Тихонов - о матче "Зенит" - "Спартак": не всегда хороший состав выигрывает
Лепёхин: ожидаю хорошую и напряженную игру. Надеюсь на победу "Зенита"
Боярский: победа "Зенита" над "Спартаком" - путевка к чемпионским титулам 8
Шкурину угрожали армией за отказ прибыть в сборную Белоруссии 2
Червиченко: когда играют две команды, за которыми стоят серьезные структуры, судьи почему-то сразу прозревают 5
Сотрудники "Спартака" на матче с "Зенитом" будет оснащены видеорегистраторами 6
Медведев отреагировал на слухи о своем уходе из "Зенита" 4
Влашич рассматривается "Аталантой" как замена уходящему Гомесу 7
Шалимов: у "Зенита" и "Спартака" примерно одинаковые шансы на победу 3
Червиченко: нельзя однозначно сказать, что "Зенит" - фаворит матча со "Спартаком" 1
Источник: Медведев уходит с должности генерального директора "Зенита" 22
Силкин: "Динамо" может претендовать на многое, но сейчас ему необходимо победить 1
Геркус: победит "Зенит" - наградят прямо в подтрибунке, проиграет - полетят головы 2
Балахнин: трудно сказать, как ситуация с Гончаренко скажется на игре ЦСКА с "Ростовом"
«Спартак» сразится с «Зенитом», «Ростов» проверит ЦСКА, «Сочи» побьется с «Динамо». Интриги 19 тура РПЛ
Кечинов рассказал, какого результата он ждет в матче "Зенит" - "Спартак"
Непомнящий: проблема "Спартака" в том, что он предсказуем 1
Все новости
-