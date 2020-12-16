"На матче с "Зенитом" наши сотрудники будут носить записывающие устройства. Это примерно то же самое, что есть у стюардов и сотрудников полиции. Записывающие устройства у нас вводятся после инцидента в Сочи. Это логичный шаг, потому что он позволит быстрее разбираться в спорных ситуациях", - сказал Фетисов.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 16 декабря. Начало - в 20:00 мск.
Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Напомним, что поединок 18 тура чемпионата России между "Сочи" и "Спартаком" закончился скандалом. Наставник московской команды Доменико Тедеско обвинил тренера вратарей южан Дмитрия Бородина в проявлении национализма. Данный эпизод будет рассматривать КДК РФС. Заседание назначено на 21 декабря.
Источник: "СЭ"
Сотрудники "Спартака" на матче с "Зенитом" будет оснащены видеорегистраторами
Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о нововведениях для сотрудников клуба.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!