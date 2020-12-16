"У нас будут еще рабочие совещания с руководством региона. Есть диалог с руководством, есть общение, выработали план Думаю, эта встреча поможет не бойкотировать последний матч в году. Надеемся, выйдем на последний матч с "Уралом" в сильнейшем составе", - сказал Худяков.
Матч "Тамбов" - "Урал" состоится 18 декабря. Начало - в 18:00 мск.
Ранее появилась информация, что "Тамбов" в ближайшее время может переехать в Саранск с целью продолжения существования клуба.
В текущем сезоне РПЛ "Тамбов" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Источник: Metaratings.ru
Спортивный директор "Тамбова": надеюсь, выйдем на матч с "Уралом" в сильнейшем составе
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о последних новостях клуба.
Фото: РИА Новости
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