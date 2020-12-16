Столичный клуб сегодня сыграет в гостях с "Зенитом". Встреча начнётся в 20:00 мск. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, "Спартак" занимает второе место, отставая на три очка.
Встреча команд в первом круге завершилась ничьей со счётом 1:1. 19-й тур будет последним в РПЛ перед паузой.
"Здесь трудно говорить о 100% шансах какой-либо команды. К противостоянию с питерцами подопечные Тедеско подходят в достаточно нервном состоянии. "Зенит" сейчас тоже напряжён. Немного поутихли разговоры о неудаче питерцев в Лиге чемпионов. Наверняка будет много спорных моментов и обсуждений" , - приводит слова эксперта "Всё про спорт".
Калиниченко: в матче "Зенит" - "Спартак" будет много спорных моментов
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ.
Фото: ТАСС
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